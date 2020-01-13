Офіційно: Єлизавета II підтримала Гаррі та Меган

Після наради з членами королівської родини Єлизавета II заявила, що вона підтримує рішення принца Гаррі та Меган Маркл будувати життя самостійно, хоча й вважала б за краще, аби вони залишалися при дворі та виконували свої обов’язки.

– Гаррі та Меган чітко дали зрозуміти, що вони не хочуть покладатися на державні кошти у своєму новому житті. Тому було вирішено, що буде перехідний період, протягом якого вони будуть проводити час між Канадою та Великою Британією, – йдеться в заяві.

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Королева Великої Британії підкреслила, що залишаються деякі питання, які будуть вирішені в найближчі дні.

Раніше принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що відмовляються від королівського фінансового забезпечення та багатьох своїх

Джерело: Royal.uk