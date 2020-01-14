Иран задержал подозреваемых по делу о сбитом самолете МАУ

Представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили заявил, что в деле о катастрофе украинского самолета в Тегеране есть подозреваемые.

Указанных людей уже задержали. Пока неизвестно, сколько именно подозреваемых арестовали.

Также Эсмаили отказался называть имена задержанных.

Читайте: Украина рассматривает возможность созыва Совбеза ООН из-за авиакатастрофы в Иране – Данилов

Заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки рассказал, что причиной катастрофы самолета МАУ могла стать недостаточная координация с новым расчетом ПВО.

По его словам, он был установлен незадолго до взлета украинского авиалайнера.

Известно, что в момент запуска ракеты в небе также находился самолет катарских авиалиний.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что следователи должны узнать, кто отдал приказ об атаке самолета МАУ и кто нажал кнопку.

Он считает, что ответственность за происшествие должны нести не только иранские военные нижнего звена, но и руководство.