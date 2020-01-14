Іран затримав підозрюваних у справі про збитий літак МАУ

Представник судової влади Ірану Голамхосейн Есмаїлі заявив, що у справі про катастрофу українського літака у Тегерані є підозрювані.

Зазначених людей вже затримали. Наразі невідомо, скільки саме підозрюваних заарештували.

Також Есмаїлі відмовився називати імена затриманих.

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Заступник голови комітету з міського будівництва парламенту Ірану Абу аль-Фадиль Мусаві Беюкі розповів, що причиною катастрофи літака МАУ могла стати недостатня координація з новим розрахунком ППО.

За його словами, він був встановлений незадовго до зльоту українського авіалайнера.

Відомо, що в момент запуску ракети у небі також знаходився літак катарських авіаліній.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що слідчі повинні дізнатися, хто віддав наказ щодо атаки літака МАУ і хто натиснув кнопку.

Він вважає, що відповідальність за подію повинні нести не тільки іранські військові нижньої ланки, а й керівництво.