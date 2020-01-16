Канада присоединилась к расследованию аварии МАУ в Иране

Представители Канады посетили место крушения самолета МАУ и вскоре займутся изучением обломков самолета.
Министр транспорта Канады Марк Хорошо заявил, что Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черных ящиков самолета.
– То, что нам сказали иранцы, – нам разрешено участвовать не только в расшифровке черных ящиков, но также в их анализе, – добавил министр транспорта Канады.
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Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.
– Они посетили место катастрофы … Сегодня два следователя изучат обломки, – сказал министр.
Ранее Офис генпрокурора просит Иран передать черные ящики сбитого Boeing МАУ.
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