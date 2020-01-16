Канада долучилась до розслідування аварії МАУ в Ірані

Представники Канади відвідали місце аварії літака МАУ та незабаром займуться вивченням його уламків.
Міністр транспорту Канади Марк Гарно заявив, що Тегеран поки не надав канадцям доступ до чорних скриньок літака.
– Те, що нам сказали іранці, – нам буде дозволено брати участь не лише у розшифровці чорних скриньок, але також у їхньому аналізі, – додав міністр транспорту Канади.
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Іран видав канадській делегації в’їзні візи. До її складу увійшли два фахівці з Ради з транспортної безпеки.
– Вони відвідали місце катастрофи… Сьогодні два слідчі вивчать уламки, – сказав міністр.
Раніше Офіс генпрокурора попросив Іран передати чорні скриньки збитого Boeing МАУ.
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