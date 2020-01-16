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Трамп и Эрдоган обсудили сбитый в Иране украинский Boeing

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили сбитый Ираном украинский самолет авиакомпании МАУ.

По словам представителя Белого дома, во время телефонного разговора главы государств обсудили сбитый Ираном украинский самолет и выразили недовольство властью в Тегеране.

Читайте: Ответственные понесут наказание – президент Ирана об авиакатастрофе МАУ

Также Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране.

Ранее Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, которые начались после признания Ирана в сбивании украинского самолета.

Источник: The Hill

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