Президентом Греции впервые стала женщина

22 января греческий парламент избрал президентом страны Катерину Сакелларопулу. До этого она возглавляла Государственный совет (Верховный административный суд).

За кандидатуру 63-летней Сакелларопулу проголосовало парламентское большинство: 261 депутатов из 300. Ее поддержали левые силы Греции, а также правящая партия Новая демократия.

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Срок президентства в Греции – 5 лет. Екатерина принесет присягу 13 марта, к тому времени возглавлять страну будет действующий президент – Прокопис Павлопулос.

Президент в Греции ограничены политические полномочия, поэтому эта должность имеет церемониальную роль.

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Источник: Ekatimerini