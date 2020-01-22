Президентом Греции впервые стала женщина

22 января греческий парламент избрал президентом страны Катерину Сакелларопулу. До этого она возглавляла Государственный совет (Верховный административный суд).
За кандидатуру 63-летней Сакелларопулу проголосовало парламентское большинство: 261 депутатов из 300. Ее поддержали левые силы Греции, а также правящая партия Новая демократия.
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Срок президентства в Греции – 5 лет. Екатерина принесет присягу 13 марта, к тому времени возглавлять страну будет действующий президент – Прокопис Павлопулос.
Президент в Греции ограничены политические полномочия, поэтому эта должность имеет церемониальную роль.
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Источник: Ekatimerini