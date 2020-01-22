Президентом Греції вперше стала жінка

22 січня грецький парламент обрав президентом країни Катерину Сакелларопулу. До того вона очолювала Державну раду (Верховний адміністративний суд).

За кандидатуру 63-річної Сакелларопулу проголосувала парламентська більшість: 261 депутатів із 300. Її підтримали ліві сили Греції, а також правляча партія Нова демократія.

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Термін президентства у Греції – 5 років. Катерина складе присягу 13 березня, до того часу очолюватиме країну чинний президент – Прокопіс Павлопулос.

Президент у Греції має обмежені політичні повноваження, тому ця посада має церемоніальну роль.

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Джерело: Ekatimerini