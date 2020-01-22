В Гонконге зафиксировали первого больного коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом в Гонконге официально подтвердили местные власти.
Сейчас заболевший находится в больнице имени королевы Елизаветы. Его поместили в карантин, чтобы предотвратить распространение вируса.
Пневмония, которую вызывает новый тип коронавируса, уже унесла жизни девяти человек в Китае.
Читайте: Новый коронавирус из Китая: что о нем известно и что делает Украина
В Китае подтвердили 440 случаев заболевания. Также двое больных обнаружены в Таиланде, по-одному случаю зафиксировали в Японии, США и Южной Корее.
Кроме того, в Сингапуре семь человек были доставлены в больницу с подозрением на заболевание новым коронавирусом.
22 января должно состояться экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения, на котором дадут оценку заболеванию и скажут, является ли оно угрозой международной безопасности.
К слову, Национальный институт здравоохранения США начал работу над вакциной против нового коронавируса.