У Гонконзі зафіксували першого хворого на коронавірус

Перший випадок зараження новим коронавірусом у Гонконзі офіційно підтвердила місцева влада.

Наразі хворий знаходиться у лікарні імені королеви Єлизавети. Його помістили в карантин, щоб запобігти поширенню вірусу.

Пневмонія, яку викликає новий тип коронавірусу, вже забрала життя дев’яти людей у Китаї.

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У Китаї підтвердили 440 випадків захворювання. Також двоє хворих виявлені в Таїланді, по-одному випадку зафіксували в Японії, США і Південній Кореї.

Крім того, у Сінгапурі сім осіб були доставлені в лікарню з підозрою на захворювання новим коронавірусом.

22 січня має відбутися екстрене засідання Всесвітньої організації охорони здоров’я, на якому дадуть оцінку захворюванню і скажуть, чи є воно загрозою міжнародній безпеці.

До слова, Національний інститут охорони здоров’я США почав роботу над вакциною проти нового коронавірусу.