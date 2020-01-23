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Факты / Мир

С портретом Эйнштейна: в Швейцарии выпустили самую маленькую в мире монету

Монетный двор Швейцарии отчеканил самую маленькую золотую монету в мире.

Монета номиналом в четверть швейцарского франка, ее диаметр – 2,96 мм, а весит она 0,063 г. Всего выпустили 999 таких монет.

На аверсе изображен портрет Альберта Эйнштейна с высунутым языком.

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– Наименьшая золотая монета в мире поставляется в специально разработанном упаковке. В конце концов, ни одно изображение на отчеканенных сторонам не может быть распознано невооруженным глазом.

Поэтому Монетный двор Швейцарии заказал для нее специальное упаковки с увеличительными линзами и подсветкой, – отметили в Монетном дворе.

Кстати, монетный двор Великобритании выпустил в обращение памятные монеты, посвященные группе Queen.

Источник: Монетный двор Швейцарии

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