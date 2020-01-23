З портретом Ейнштейна: у Швейцарії випустили найменшу в світі монету

Монетний двір Швейцарії відкарбував найменшу золоту монету в світі.

Монета номіналом у чверть швейцарського франка, її діаметр – 2,96 мм, а важить вона 0,063 г. Усього випустили 999 таких монет.

На аверсі зображений портрет Альберта Ейнштейна з висунутим язиком.

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– Найменша золота монета у світі поставляється у спеціально розробленому упакуванні. Зрештою, жодне зображення на викарбуваних сторонах не може бути розпізнано неозброєним оком. Тому Монетний двір Швейцарії замовив для неї спеціальне упакування зі збільшувальними лінзами і підсвіткою, — зазначили у Монетному дворі.

До речі, монетний двір Великої Британії випустив у обіг пам’ятні монети, які присвячені гурту Queen.

Джерело: Монетний двір Швейцарії