Катастрофа МАУ: Іран не закривав авіапростір з політичних причин

Іран не закривав свій повітряний простір, тому що незадовго до катастрофи МАУ з Тегерана в Катар вилетів літак з високопоставленими членами організації ХАМАС.
Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що Іран не закрив авіапростір через політичні і технічні причини.
Javad Zarif stated that Iran did not close the airspace due to “political and technical reasons”.
— Iran International English (@IranIntl_En) January 25, 2020
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Члени організації ХАМАС, яка багатьма країнами визнана терористичною, були на похоронах Кассема Сулеймані.
Ісмаїл Ханія, Усама Хамдан і Мусса Абу Марзук летіли з Тегерана в Доху на Qatar Airways.
Нагадаємо, 11 січня Іран офіційно визнав, що збив літак МАУ. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера людською помилкою.