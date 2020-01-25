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Катастрофа МАУ: Іран не закривав авіапростір з політичних причин

Іран не закривав свій повітряний простір, тому що незадовго до катастрофи МАУ з Тегерана в Катар вилетів літак з високопоставленими членами організації ХАМАС.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що Іран не закрив авіапростір через політичні і технічні причини.

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Члени організації ХАМАС, яка багатьма країнами визнана терористичною, були на похоронах Кассема Сулеймані.

Ісмаїл Ханія, Усама Хамдан і Мусса Абу Марзук летіли з Тегерана в Доху на Qatar Airways.

Нагадаємо, 11 січня Іран офіційно визнав, що збив літак МАУ. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера людською помилкою.

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