Іранський пасажирський літак зі 135 людьми на борту зісковзнув із злітно-посадочної смуги і виїхав на дорогу з все ще прибраними колесами. На щастя, ніхто не постраждав.

Фотографії та відео з місця події показують, що літак Caspian Airlines приземлився посеред дороги, з інтенсивним рухом і пішоходами з обох боків. Літак, що лежить на животі, здається практично неушкодженим.















Дітей та валізи виносили на руках: в Ірані літак викотився зі злітної смуги / 4 фотографии

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Пасажири допомагали один одному виходити з літака з одним проходом, несучи дітей та валізи. Деякі вийшли через головні двері, а інші вибралися з аварійних виходів на крила літака.

Незабаром на місце події прибули співробітники аварійно-рятувальних служб. Пожежні розбризкують воду на літак.

Причина інциденту все ще розслідується.

Раніше в Афганістані ракета потрапила в вертоліт з Молдови. В результаті постраждали українці.