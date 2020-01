В Афганистане разбился самолет – на борту было 83 пассажира

На востоке Афганистана в провинции Газни потерпел крушение самолет.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех Як.

Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение лайнера находилось 83 человека.

Диспетчеры аэропорта Герат в интервью Ariana News заявили, что на борту было 110 человек и он выполнял рейс в Дели – информация проверяется.

Позже орган гражданской авиации Афганистана заявил, что ни один гражданский самолет не разбился на территории страны 27 января.

Об этом рассказал журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке.

– Кроме того, я проверил данные за три часа до аварии на FlightRadar24 и не обнаружил вторичного сигнала, – добавил он.

#Update

Afghan civil aviation authority confirms, NO civilian airliner crashed.

Also, I checked the 3 hours before the crash on FlightRadar24 and found no lost signal.

At the same time, we have a first alleged image of the crash.

Authorities now say, something else went down. pic.twitter.com/ogIiKVfkE2

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 27, 2020