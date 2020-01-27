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Факты / Мир

В Афганистане разбился самолет – на борту было 83 пассажира

На востоке Афганистана в провинции Газни потерпел крушение самолет.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех Як.

Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение лайнера находилось 83 человека.

Диспетчеры аэропорта Герат в интервью Ariana News заявили, что на борту было 110 человек и он выполнял рейс в Дели – информация проверяется.

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Позже орган гражданской авиации Афганистана заявил, что ни один гражданский самолет не разбился на территории страны 27 января.

Об этом рассказал журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке.

– Кроме того, я проверил данные за три часа до аварии на FlightRadar24 и не обнаружил вторичного сигнала, – добавил он.

Также он опубликовал первую возможную фотографию с места аварии.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана. 

Источник: 1TV

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