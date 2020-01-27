В Афганистане разбился самолет – на борту было 83 пассажира

На востоке Афганистана в провинции Газни потерпел крушение самолет.
Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех Як.
Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение лайнера находилось 83 человека.
Диспетчеры аэропорта Герат в интервью Ariana News заявили, что на борту было 110 человек и он выполнял рейс в Дели – информация проверяется.
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Ariana Afghan Airlines plane crashes in Deh Yak, Ghazni #afghanistan #aviationsecurity https://t.co/YsWLlkqWX5 pic.twitter.com/WU6dLedBvp
— Horizon Intelligence (@_hozint) January 27, 2020
Позже орган гражданской авиации Афганистана заявил, что ни один гражданский самолет не разбился на территории страны 27 января.
Об этом рассказал журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке.
– Кроме того, я проверил данные за три часа до аварии на FlightRadar24 и не обнаружил вторичного сигнала, – добавил он.
#Update
Afghan civil aviation authority confirms, NO civilian airliner crashed.
Also, I checked the 3 hours before the crash on FlightRadar24 and found no lost signal.
At the same time, we have a first alleged image of the crash.
Authorities now say, something else went down. pic.twitter.com/ogIiKVfkE2
— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 27, 2020
Также он опубликовал первую возможную фотографию с места аварии.
Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.
Источник: 1TV