В Афганістані розбився літак – на борту було 83 пасажира

На сході Афганістану в провінції Газні зазнав аварії літак.
Представник губернатора Газні Аріф Нурі заявив, що літак розбився в районі Дех Як.
Турецька газета Daily Sabah без посилань на джерела інформації повідомила, що на борту лайнера перебувало 83 людини.
Диспетчери аеропорту Герат в коментарі для Ariana News заявили, що на борту було 110 осіб і літак виконував рейс в Делі – інформація перевіряється.
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Ariana Afghan Airlines plane crashes in Deh Yak, Ghazni #afghanistan #aviationsecurity https://t.co/YsWLlkqWX5 pic.twitter.com/WU6dLedBvp
— Horizon Intelligence (@_hozint) January 27, 2020
Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.
Джерело: 1TV