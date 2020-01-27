В Афганістані розбився літак – на борту було 83 пасажира

На сході Афганістану в провінції Газні зазнав аварії літак.

Представник губернатора Газні Аріф Нурі заявив, що літак розбився в районі Дех Як.

Турецька газета Daily Sabah без посилань на джерела інформації повідомила, що на борту лайнера перебувало 83 людини.

Диспетчери аеропорту Герат в коментарі для Ariana News заявили, що на борту було 110 осіб і літак виконував рейс в Делі – інформація перевіряється.

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Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Джерело: 1TV