PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В Афганістані розбився літак – на борту було 83 пасажира

На сході Афганістану в провінції Газні зазнав аварії літак.

Представник губернатора Газні Аріф Нурі заявив, що літак розбився в районі Дех Як.

Турецька газета Daily Sabah без посилань на джерела інформації повідомила, що на борту лайнера перебувало 83 людини.

Диспетчери аеропорту Герат в коментарі для Ariana News заявили, що на борту було 110 осіб і літак виконував рейс в Делі – інформація перевіряється.

Читайте: На борту вертольота, який розбився, разом із Брайантом було дев’ять людей

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Джерело: 1TV

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка