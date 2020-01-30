Грета Тунберг зарегистрируется как товарный знак

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку для регистрации названия международного общественного движения школьников Fridays For Future.

Вместе с этим активиста собирается зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака.

По словам Тунберг, такие действия необходимы для того, чтобы защитить само движение и деятельность, которой оно занимается.

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Она добавила, что в мире участились случаи, когда название движения Fridays For Future и ее собственное имя стали использовать в коммерческих целях без согласия на это.

Также были случаи, когда люди представлялись Гретой Тунберг.

Они делали это для того, чтобы добиться встречи с высокопоставленными лицами, деятелями искусства, политиками и СМИ.

К слову, во время выступления в Давосе Грета Тунберг заявила, что не перестанет говорить о проблемах, связанных с изменениями климата.

Источник: Greta Thunberg