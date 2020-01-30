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Факти / Світ

Ґрета Тунберґ зареєструється як товарний знак

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ подала заявку для реєстрації назви міжнародного громадського руху школярів Fridays For Future.

Разом з цим активіста збирається зареєструвати своє ім’я як товарний знак.

За словами Тунберґ, такі дії необхідні для того, щоб захистити сам рух і діяльність, якою він займається.

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Вона додала, що у світі почастішали випадки, коли назву руху Fridays For Future та її власне ім’я стали використовувати в комерційних цілях без згоди на це.

Також були випадки, коли люди представлялися Ґретою Тунберґ.

Вони робили це для того, щоб домогтися зустрічі з високопоставленими особами, діячами мистецтва, політиками і ЗМІ.

До слова, під час виступу у Давосі Ґрета Тунберґ заявила, що не перестане говорити про проблеми, пов’язані зі змінами клімату.

Джерело: Greta Thunberg

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