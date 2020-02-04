Активно среди лидеров технологиями долголетия пользовался Леонид Брежнев.

Партийная верхушка была заинтересована, чтобы его как можно дольше сохранить у власти.

Советские секретные лаборатории унаследовала Россия. И теперь они работают на Путина.

Образ всегда молодого Путина активно пошел в народ. Похоже, без волшебной таблетки здесь не обошлось.

Пластический хирург Дмитрий Слоссер говорит, Путин – настоящий рекордсмен по изменению внешности. Российский лидер удается и к не традиционным методикам оздоровления.

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У Путина есть серьезные проблемы со спиной. И для лечения он посещает в частности на Алтае знахарей, которые владеют методиками альтернативной медицины.

Под особым наблюдением еще и питание Путина. Бывший шеф-повар Кремля эксклюзивно для Фактів тижня приоткрывает некоторые тайны.

– Понятно, что с годами человек не молодеет. Если хронические заболевания, тогда идет предупреждающая диета. Владимир Владимирович очень любит мороженое.

Не отставать от Путина пытается и Лукашенко. За его здоровьем следит целая армия врачей и ученых.

Пластический хирург и у Лукашенко увидел следы вмешательства коллег.

Беглый президент Янукович также пытался молодиться. Даже к Алтайским шаманам ездил. Тайные поездки Януковича вспоминает бывший глава его предвыборного штаба Тарас Чорновил. Говорит, экс-гарант любил нетрадиционно оздоровиться.

Но не шаманы единственные держали в форме Януковича. Весь комплекс Межигорье, где он жил, создавался для комфорта и продления жизни.

Еще один из самых дорогих и самых секретных объектов, так называемая лаборатория Януковича. Там проверяли все, что ел, пил и чем дышал Янукович. Был у него и свой отдельный СПА комплекс с полным погружением в удовольствие. Была там и криосауна. Омолаживаться Янукович любил и в тайской комнате, где делали массажи.

Среди самых интересных вещей в СПА салоне Виктора Януковича кислородная камера. Всего полчаса здесь заменяют полноценный сон. Говорят, что подобная была даже у короля поп-музыки Майкла Джексона.

Как только, всего этого после побега из Украины у Януковича не стало, сразу изменилась и внешность.

Здоровье и долголетие, омоложение – борьба за это никогда не останавливается. Президенты и диктаторы тратят огромные деньги, чтобы продлить себе жизнь и молодость.

К слову, в бесконечной и вечной вселенной может быть возможным, что будет создан точный римейк вашего сознания, который позволит вам жить снова.