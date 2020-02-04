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Факти / Світ

Секретні лабораторії омолодження: як продовжують життя Путіну і Януковичу

Найактивніше серед лідерів технологіями довголіття користувався Леонід Брежнєв.

Партійна верхівка була зацікавлена, щоб його якнайдовше зберегти при владі.

Радянські секретні лабораторії успадкувала Росія. І тепер вони працюють на Путіна.

Образ завжди молодого Путіна активно пішов в народ. Схоже, без чарівної пігулки тут не обійшлося.

Пластичний хірург Дмитро Слоссер каже, Путін – справжній рекордсмен зі зміни зовнішності. Російський лідер вдається і до не традиційних методик оздоровлення.

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У Путіна є серйозні проблеми зі спиною. І для лікування він відвідує зокрема на Алтаї знахарів, які володіють методиками альтернативної медицини.

Під особливим наглядом ще й  харчування Путіна. Колишній шеф-кухар Кремля ексклюзивно для Фактів тижня привідкриває деякі таємниці.

– Понятно, что с годами человек не молодеет.  Если хронические заболевания,  тогда идет предупреждающая диета.  Владимир Владимирович очень любит мороженое.

Не відставати від Путіна намагається і Лукашенко. За його здоров’ям слідкує ціла армія лікарів та науковців.

Пластичний хірург і в Лукашенка побачив сліди втручання колег.

Президент-втікач Янукович також намагався молодитися. Навіть до Алтайських шаманів їздив. Таємні поїздки Януковича пригадує колишній голова його передвиборчого штабу Тарас Чорновіл.  Каже, екс-гарант любив нетрадиційно оздоровитись.

Та не шамани єдині тримали у формі Януковича.  Весь комплекс Межигір’я, де він мешкав, створювався для комфорту та продовження життя.

Ще один з найдорожчих та найсекретніших об’єктів, так звана лабораторія Януковича. Там перевіряли усе, що їв, пив та чим дихав Янукович. Був у нього і свій окремий СПА комплекс із повним зануренням у задоволення. Була там і кріосауна. Омолоджуватись Янукович любив і в  тайській кімнаті, де робили масажі.

Серед найцікавіших речей у СПА салоні Віктора Януковича киснева камера. Усього пів години тут заміняють повноцінний сон. Кажуть, що подібна була навіть у короля поп-музики Майкла Джексона.

Щойно, всього цього після втечі з України у Януковича не стало, одразу змінилася і зовнішність.

Здоров’я, довголіття, омолодження – боротьба за це ніколи не зупиняється.  Президенти та диктатори витрачають величезні гроші, щоб продовжити собі життя та молодість.

До слова, у нескінченному і вічному всесвіті може бути можливим, що буде створений точний римейк вашої свідомості, який дозволить вам жити знову.

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