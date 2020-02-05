Авіакатастрофа МАУ: 5 країн вимагають від Ірану передати чорні скриньки

5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.

Про це свідчать повідомлення на сайті МЗС Канади за результатами телеконференції представників Канади, Афганістану, Великої Британії, Швеції та України.

– Всі країни стурбовані тим, що Іран не передав чорні скриньки. Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію вимагає, щоб це було зроблено невідкладно.

Щоб показати, що Іран як і раніше готовий повідомляти про цю подію в повній і прозорій формі, він повинен негайно передати чорні скриньки, – йдеться у повідомленні