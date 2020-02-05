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Факти / Світ

Авіакатастрофа МАУ: 5 країн вимагають від Ірану передати чорні скриньки

5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.

Про це свідчать повідомлення на сайті МЗС Канади за результатами телеконференції представників Канади, Афганістану, Великої Британії, Швеції та України.

– Всі країни стурбовані тим, що Іран не передав чорні скриньки. Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію вимагає, щоб це було зроблено невідкладно.

Щоб показати, що Іран як і раніше готовий повідомляти про цю подію в повній і прозорій формі, він повинен негайно передати чорні скриньки, – йдеться у повідомленні

Читайте: Катастрофа МАУ: Франція готова допомогти Україні розшифрувати чорні скриньки

Учасники обговорення погодилися щодо потреби продовження тиску заради досягнення підзвітності, прозорості та справедливості для жертв рейсу PS752.

– Крім того, учасники взяли зобов’язання дійти згоди стосовно юридичних варіантів перемовин із Іраном щодо відповідальності за цей вчинок, аби досягти справедливості, зокрема належних компенсацій для родичів жертв рейсу PS752, – заявили в МЗС Канади.

Нагадаємо, раніше директор з розслідування нещасних випадків іранської організації цивільної авіації Хасан Резаїфар заявив, що Іран більше не буде ділитися з Україною доказами з розслідування авіакастрофи МАУ в Тегерані.

Джерело: Європейська правда 

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