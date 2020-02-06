Ми пройшли через пекло: Трамп після виправдання щодо імпічменту

Після виправдувального вироку Сенату в справі про імпічмент президент США Дональд Трамп заявив, виступаючи в Білому домі, що пережив пекло.

– Ми пройшли через пекло. Це було несправедливо. Я не зробив нічого поганого. Там немає нічого з точки зору закону. Це політичне питання, – зазначив він.

Трамп засудив процедуру імпічменту і назвав себе жертвою політичних опонентів.

– Я хочу вибачитися перед моєю родиною за те, що їм довелося пройти через гнилу змову деяких хворих, злих людей, – сказав американський президент.

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Він також продемонстрував випуск Washington Post із заголовком на першій шпальті Трамп виправданий, зазначивши, що це єдиний хороший заголовок про нього в цій газеті.

Нагадаємо, 5 лютого у Сенаті США завершилося голосування у справі про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Сенатори відхилили обидві статті імпічменту глави США.