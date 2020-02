Пять человек погибли в авиакатастрофе на Аляске

На юго-западе Аляски пять человек погибло в результате аварии легкого одномоторного самолета авиакомпании Yute Air.

Инцидент произошел недалеко от города Тантутулиак.

– Пять человек погибли, когда пригородный самолет потерпел крушение в 12 милях к юго-западу от Тунтутуляка на Аляске, – сказали солдаты штата Аляска.

Five people were killed when a commuter airplane crashed about 12 miles southwest of Tuntutuliak in Alaska, the Alaska State Troopers said https://t.co/SwkhRypR0C

— CNN (@CNN) February 7, 2020