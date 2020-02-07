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П’ятеро людей загинуло в авіакатастрофі на Алясці

На південному заході Аляски п’ять осіб загинуло внаслідок аварії легкого одномоторного літака авіакомпанії Yute Air.

Інцидент стався недалеко від міста Тантутуліак.

– П’ятеро людей загинули, коли приміський літак зазнав аварії в 12 милях на північний захід від Тунтутуляка на Алясці –  сказали солдати штату Аляска.

На борту літака Piper PA-32 знаходилися чотири пасажири і один пілот.

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Наразі немає інформації про те, що могло стати причиною аварії.

Розслідуванням авіакатастрофи займеться Федеральне управління цивільної авіації США.

Раніше в аеропорту імені Сабіхі Гекчен в Стамбулі пасажирський літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу. Після зіткнення з парканом літак загорівся і розвалився.

Джерело: CNN

Фото: Pixabay

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