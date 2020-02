П’ятеро людей загинуло в авіакатастрофі на Алясці

На південному заході Аляски п’ять осіб загинуло внаслідок аварії легкого одномоторного літака авіакомпанії Yute Air.

Інцидент стався недалеко від міста Тантутуліак.

Five people were killed when a commuter airplane crashed about 12 miles southwest of Tuntutuliak in Alaska, the Alaska State Troopers said https://t.co/SwkhRypR0C

— CNN (@CNN) February 7, 2020