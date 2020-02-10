Польша разрабатывает новую миграционную политику – что изменится

Сейчас Польша ведет работу над новыми принципами миграционной политики.

По словам заместителя директора департамента Министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослава Пшевозьника, ее должны утвердить в течение полугода.

– Сейчас продолжается работа над новой версией миграционной политики, ее принципы у нас будут через три-четыре месяца, их еще должно утвердить правительство. В общем это займет до полугода, – сказал Пшевозьник.

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Новая миграционная политика Польши будет базироваться на четырех основах:

защита польского рынка труда;

взаимозаменяемость работников, особенно в дефицитных специальностях;

короткий срок пребывания иностранных трудовых мигрантов;

заполнение рабочей силы в тех регионах, где ее не хватает.

Однако в 2020 году Польша не ожидает, что количество работников из Украины уменьшится.

К слову, спрос украинцев на работу за границей будет падать. Это будет связано с ростом уровня доходов в стране.