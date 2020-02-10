Польща розробляє нову міграційну політику – що зміниться

Наразі Польща веде роботу над новими принципами міграційної політики.

За словами заступника директора департаменту міністерства сім’ї, праці і соціальної політики Польщі Мирослава Пшевозьніка, її повинні затвердити протягом півроку.

– Наразі триває робота над новою версією міграційної політики, її принципи у нас будуть через три-чотири місяці, їх ще має затвердити уряд. Загалом це займе до півроку, – сказав Пшевозьнік.

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Нова міграційна політика Польщі базуватиметься на чотирьох засадах:

захист польського ринку праці;

взаємозамінність працівників, особливо у дефіцитних спеціальностях;

короткий термін перебування іноземних трудових мігрантів;

заповнення робочої сили в тих регіонах, де її не вистачає.

Однак в 2020 році Польща не очікує, що кількість працівників з України зменшиться.

До слова, попит українців на роботу за кордоном падатиме. Це буде пов’язано зі зростанням рівня доходів в країні.