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Факты / Украина

Украинцы будут меньше ездить на заработки – НБУ назвал причину

Благодаря росту уровня доходов, спрос на работу за границей будет падать, поэтому у украинцев не будет возникать потребность так часто ехать на заработки за границу.

Такие прогнозы представил НБУ по итогам решения монетарного комитета по установлению учетной ставки.

В Нацбанке отметили, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами.

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Кроме того, высокий уровень доходов украинцев приведет к росту внутреннего спроса, который повлияет на ускорение темпов роста экономики.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что учетную ставку в Украине снизили на 11%. Соответственно, после такого решения также уменьшается процентная ставка по кредитам рефинансирования для банков.

Источник: НБУ

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