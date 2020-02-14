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Факты / Мир

Бэнкси создал свою валентинку в Бристоле ко Дню влюбленных

Ко Дню святого Валентина в Бристоле, на юго-западе Великобритании, появилось новое граффити Бэнкси.

Он изобразил девочку, которая стреляет из рогатки, а на стене выстрел превращается в цветы.

Бэнкси – английский уличный художник граффити, политический активист, личность которого до сих пор не установили.

Его граффити начали появляться во всем мире еще в начале 1990 годов. Стоимость его работ достигает миллионов. Один из последних его рисунков на стене гаража в Британии продали за 100 тыс. фунтов.

Читайте: День святого Валентина: легенда возникновения праздника

Интересно, что стоимость недвижимости, на которые появляются рисунки Бэнкси, сразу увеличивается.

Ко Дню святого Валентина: Бэнкси создал свою валентинку в Бристоле

Ранее Факты ICTV писали, что в День святого Валентина Настя Каменских презентовала песню Lollipop в дуэте с Juan Magan, который ранее работал с Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Энрике Иглесиасом.

Фото: banksy.co.uk

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