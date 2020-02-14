До Дня святого Валентина: Бенксі створив свою валентинку у Бристолі

До Дня святого Валентина у Бристолі, що на південному заході Великої Британії, з’явилося нове графіті Бенксі.
Він зобразив дівчинку, яка стріляє з рогатки, а на стіні постріл перетворюється у квіти.
Бенксі – англійський вуличний художник графіті, політичний активіст, особу якого досі не встановили.
Його графіті почали з’являтися всім світом ще на початку 1990 років. Вартість його робіт сягає мільйонів. Один з останніх його малюнків на стіні гаража у Британії продали за 100 тис. фунтів.
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Цікаво, що вартість нерухомості, на які з’являються малюнки Бенксі, одразу збільшується.
Раніше Факти ICTV писали, що у День святого Валентина Настя Каменських презентувала пісню Lollipop в дуеті з Juan Magan, який раніше працював з Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Енріке Іглесіасом.
Фото: banksy.co.uk