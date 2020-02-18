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Факты / Мир / Россия

Дай Бог, чтобы мы их отпустили: РФ о ситуации с задержанными украинскими рыбаками

Глава комитета Совета Федерации по международным делам РФ Константин Косачев заявил, что украинская сторона придает задержанию рыбаков в Азовском море политическое значение.

– Если и когда эти рыбаки согласятся с тем, что они нарушили российское законодательство, дай Бог, чтобы мы их отпустили и они поехали к себе домой. Пока этого не будет, мы будем находиться в состоянии спора. Этот спор с нашей стороны будет юридическим, а с украинской – политическим.

Он также настаивает на позиции, что украинские рыбаки были задержаны за браконьерство, которое подтвердили сами задержанные.

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Напомним, 15 февраля в Азовском море четырех украинских граждан задержали сотрудники “пограничного управления ФСБ РФ по делам Крыма”.

Из-за этого МИД Украины вызвал поверенного в делах России и выразил ему протест.

Источник: RT

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