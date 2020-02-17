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Факты / Украина

МИД Украины требует от РФ освободить рыбаков, задержанных в Азовском море

В связи с задержанием Россией четырех украинских рыбаков в Азовском море МИД Украины вызвал поверенного в делах РФ, и выразил ему протест.

Во время встречи от России потребовали безотлагательно освободить рыбаков из Украины, рыболовное судно, а также вернуть рыболовный инвентарь.

– Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания, – сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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В МИД добавили, что вновь подтвердили неизменность статуса Автономной Республики Крым, а также города Севастополя, как части Украины, который закреплен в Конституции и признан международным сообществом.

Напомним, по факту незаконного захвата судна с украинскими рыбаками так называемыми сотрудниками пограничного управления ФСБ России открыли уголовное производство.

Источник: МИД

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