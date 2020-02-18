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Факти / Світ / Росія

Дай Боже, щоб ми їх відпустили: РФ про ситуацію із затриманими українськими рибалками

Глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Костянтин Косачов заявив, що українська сторона надає затриманню рибалок в Азовському морі політичне значення.

– Якщо і коли ці рибалки погодяться з тим, що вони порушили російське законодавство, дай Бог, щоб ми їх відпустили і вони поїхали до себе додому. Доки цього не буде, ми перебуватимемо в стані суперечки. Ця суперечка з нашого боку буде юридичною, а з української – політичною.

Він також наполягає на позиції, що українські рибалки були затримані через браконьєрство, яке підтвердили самі затримані.

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Нагадаємо, 15 лютого в Азовському морі чотирьох українських громадян затримали співробітники “прикордонного управління ФСБ РФ у справах Криму” .

Через це МЗС України викликало повіреного у справах Росії і висловило йому протест.

Джерело: RT

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