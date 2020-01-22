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Факты / Мир

Boeing приостановил сборку скандальных лайнеров 737 MAX

Американская компания Boeing официально временно прекратила выпуск своих проблемных лайнеров 737 MAX.

В корпорации 21 января подтвердили, что сборочная линия в Рентоне, штат Вашингтон, временно прекратила производство самого продаваемого самолета Boeing 737 MAX.

До этого компания собирала самолеты в более низком темпе. Сейчас на заводах скопилось порядка 400 самолетов.

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Позже в пресс-службе Boeing заявили, что ожидают разрешения регуляторов на возобновление эксплуатацию лайнеров 737 Max не раньше, чем в середине этого года.

В компании подчеркнули, что проверка и подтверждение готовности для возобновления полетов займет больше времени, чем планировалось ранее.

Напомним, Госавиаслужба Украины запретила полеты на Boeing 737 MAX.

Источник: CNN

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