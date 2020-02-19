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У літаках Boeing 737 Max знайшли черговий недолік

У декількох літаках компанії Boeing 737 Max, які зберігалися на складі та очікували на відправлення замовникам, виявили сторонні предмети у паливних баках.

– Під час проведення технічного обслуговування ми виявили уламки сторонніх предметів в недоставлених літаках 737 Max, які наразі знаходяться на зберіганні.

Це виявлення призвело до ретельного внутрішнього розслідування і негайних коригувальних дій в нашій виробничій системі, – розповів представник компанії.

Осколки сторонніх предметів – це технічний термін, який охоплює будь-яку речовину, осколки або предмети, які не є частиною літака, але які потенційно можуть завдати шкоди.

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Однак представник Boeing заявив, що компанія не бачить проблеми в подальшій затримці повернення літака в експлуатацію.

Раніше компанія Boeing виявила нову проблему з програмним забезпеченням на базі 737 Max.

Джерело: ВВС

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