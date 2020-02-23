Вранці 23 лютого у Туреччині стався землетрус.
Поштовхи амплітудою 5,7 балів за шкалою Ріхтера було зафіксовано у турецькій провінції Ван, неподалік кордону з Іраном.
За останніми даними, землетрус забрав життя 8 людей, 3 з яких – діти. Ще 21 особа поранена.
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На місці події працюють рятувальники, які дістають людей з-під завалин.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що жертв катаклізму розмістили в одному з районів, створених для захисту від землетрусів.
Elazığ’da depremzede vatandaşlarımızın, geçici barınmaları için kurulan alanlardan biri olan Doğukent Konteyner Alanı’na, depremzedeler yerleştirilmeye başlandı pic.twitter.com/g7eoXZdYk3
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 23, 2020
Ситуацію також прокоментував турецький політик Ахмет Давутоглу. Він виразив свої співчуття сім’ям загиблих та побажав швидкого одужання усім постраждалих.
İran-Türkiye sınırında yaşanan deprem dolayısıyla Van’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Temennimiz can kaybının artmaması.
Gelecek Partisi Van İl Teşkilatımız gelişmeleri yakından takip ediyor.
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 23, 2020
– Я щиро сподіваюсь, що кількість жертв не збільшиться.
За словами очевидців, постраждали десятки гірських сіл. Район провінції Ван вважається одним із найбільш сейсмічно активних районів планети.
Раніше Факти ICTV писали, що у Туреччині відбувся подвійний землетрус, від якого постраждало більше тисячі людей.
Джерело: Aljazeera
Фото: 24×7 News