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Факти / Світ

Новий землетрус у Туреччині: серед загиблих є діти

Вранці 23 лютого у Туреччині стався землетрус.

Поштовхи амплітудою 5,7 балів за шкалою Ріхтера було зафіксовано у турецькій провінції Ван, неподалік кордону з Іраном.

За останніми даними, землетрус забрав життя 8 людей, 3 з яких – діти. Ще 21 особа поранена.

 

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На місці події працюють рятувальники, які дістають людей з-під завалин.

Новий землетрус у Туреччині: серед загиблих є діти / 4 фотографии

 

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що жертв катаклізму розмістили в одному з районів, створених для захисту від землетрусів.

Ситуацію також прокоментував турецький політик Ахмет Давутоглу. Він виразив свої співчуття сім’ям загиблих та побажав швидкого одужання усім постраждалих.

– Я щиро сподіваюсь, що кількість жертв не збільшиться.

За словами очевидців, постраждали десятки гірських сіл. Район провінції Ван вважається одним із найбільш сейсмічно активних районів планети.

Раніше Факти ICTV писали, що у Туреччині відбувся подвійний землетрус, від якого постраждало більше тисячі людей.

Джерело: Aljazeera

Фото: 24×7 News

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