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Факты / Мир

В Польше могут изменить закон о трудоустройстве иностранцев

Польские работодатели ожидают, что власти внесут изменения в закон о трудоустройстве иностранцев по увеличению срока действия заявлений о намерении выполнения работы с 6 до 12 месяцев.

По словам генерального директора Конфедерации Левиатан Гжегожа Бачевского, говорится о том, чтобы люди из-за рубежа, которые приезжают в Польшу на заработки, хотели, чтобы их нанимали легально и без долгой процедуры оформления.

Таким образом работодатели считают, что нужно увеличить время действительности заявлений о намерении выполнения работы с 6 до 12 месяцев.

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По словам министра семьи, труда и социальной политики Марлены Мальонг, сейчас идет межведомственная дискуссия о миграционной политике, но еще слишком рано информировать о конкретных вещах.

К слову, по данным НБУ, благодаря росту уровня доходов, спрос на работу за границей будет падать, поэтому у украинцев не будет возникать потребность так часто ехать на заработки за границу.

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