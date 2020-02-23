У Польщі можуть змінити закон про працевлаштування іноземців

Польські роботодавці очікують, що влада внесе зміни у закон про працевлаштування іноземців щодо збільшення терміну дії заяв про намір виконання роботи з 6 до 12 місяців.

За словами генерального директора Конфедерації Левіатан Гжегожа Бачевського, йдеться про те, щоб особи з-за кордону, які приїжджають до Польщі на заробітки, хотіли, аби їх наймали легально та без довгої процедури оформлення.

Таким чином роботодавці вважають, що потрібно збільшити час дійсності заяв про намір виконання роботи з 6 до 12 місяців.

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За словами міністра сім’ї, праці і соціальної політики Марлени Мальонг, зараз триває міжвідомча дискусія про міграційну політику, але ще занадто рано інформувати про конкретні речі.

До слова, за даними НБУ, завдяки зростанню рівня доходів попит на роботу за кордоном падатиме, тому в українців не виникатиме потреби так часто їхати на заробітки за кордон.