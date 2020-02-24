Не тільки Нові Санжари: у Румунії протестують через евакуацію громадян з Італії

У румунському місті Бекет у неділю, 23 лютого, відбулися протест проти розміщення на карантин приїжджих з Італії румунів.

179 осіб повинні прибути рейсом в аеропорт Крайова з Бергамо.

Однак близько 50 людей протестували біля стін місцевої адміністрації міста Бекет щодо розміщення на карантин громадян Румунії, які повертаються з Італії.

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Всі особи з літака будуть перевірені лікарями-фахівцями інфекційної лікарні в повіті.

Ті, хто приїжджає з італійських карантинних районів, будуть взяті в карантинний центр майже за 100 кілометрів від Крайови, якщо у них з’являться симптоми захворювання.

Всі пасажири дадуть свідчення, в яких вказані райони, звідки вони приїхали, а тих, хто контактував з районами, ураженими коронавірусом,доставлять на автобусі в місто Бечет, де їх розмістять в школі-інтернаті місцевої середньої школи.

Нагадаємо, спалах коронавірусу стався на півночі Італії. Через це у цих регіонах ввели обмеження на пересування. Обмеження стосуватимуться Ломбардії та Венето, які вважаються центром спалаху

Джерело: DIGI24