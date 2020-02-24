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Факты / Мир

Как распространяется коронавирус nCoV по миру – карта и хронология

Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время в Китае им заболели уже более 77 150 человек, а 2 595 человек умерли от заражения коронавирусом.

24,7 тыс. инфицированных смогли вылечиться.

Коронавирусу дали официальное название – Covid-2019, и он продолжает распространяться по миру.

Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань, однако его зафиксировали и за пределами страны.

Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и прилегающие страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индия.

Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Швеции, Италии, России, Финляндии, Великобритании, Египте, Бельгии, Иране и ОАЭ.

В Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом.

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Напомним, в Италии от коронавируса умер третий человек, число инфицированных увеличилось до 152.

Фото: Getty Images

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