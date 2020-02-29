Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом

В Люксембурге с 29 февраля отменена плата за проезд на общественном транспорте.

Это первый в мире случай, когда общественный транспорт стал бесплатным на территории целой страны.

Предполагается, что такая мера позволит снизить загруженность автодорог, а также сэкономит каждому домохозяйству в Люксембурге около 100 евро в год.

– Систематические и постоянные инвестиции являются непременным условием повышения привлекательности общественного транспорта, – сказал министр транспорта Франсуа Бауш.

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Продажи существующих билетов по 2 евро составляют 41 млн евро в год, что, по словам властей, составляет всего 8% годового бюджета в 500 млн евро. Теперь это будет выполнять казначейство.

Исключением из общедоступной системы общественного транспорта будут первоклассные поездки на поездах и некоторые ночные автобусы.

К слову, с 1 апреля 2020 года Киев переходит на единый электронный билет для оплаты проезда.