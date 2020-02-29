Люксембург став першою в світі країною з безкоштовним громадським транспортом

У Люксембурзі з 29 лютого скасовано плату за проїзд на громадському транспорті.

Це перший в світі випадок, коли громадський транспорт став безкоштовним на території цілої країни.

Передбачається, що такий захід дозволить знизити завантаженість автодоріг, а також заощадить кожному домогосподарству в Люксембурзі близько 100 євро на рік.

– Систематичні й постійні інвестиції є неодмінною умовою підвищення привабливості громадського транспорту, – сказав міністр транспорту Франсуа Бауш.

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Продажі існуючих квитків за 2 євро становлять 41 млн євро в рік, що, за словами влади, становить лише 8% річного бюджету у 500 млн євро. Тепер це буде виконувати казначейство.

Винятком із загальнодоступної системи громадського транспорту будуть першокласні поїздки на потягах і деякі нічні автобуси.

До слова, з 1 квітня 2020 року Київ переходить на єдиний електронний квиток для оплати проїзду.