РФ причетна до військових злочинів у Сирії – експерти ООН

До низки військових злочинів, які зафіксовані у Сирії, причетні ВПС Росії, а також збройні сили, які виступають на боці президента країни Башара Асада.

Про це йдеться у доповіді щодо військових дій у Сирії з 11 липня 2019 року до 10 січня 2020 року міжнародної незалежної слідчої комісії, яка працює під егідою ООН.

У результаті наземних наступів та авіаударів, які здійснювали у зазначений період, отримали поранення десятки мирних жителів і було знищено багато об’єктів цивільної інфраструктури.

Читайте: Конфлікт Туреччини і Сирії: що відбувається і яка ситуація зараз

Як приклад у доповіді наводять нальоти на ринок у місті Маарет-ен-Нууман та напад на табір у двох кілометрах від міста Хаас, де розташовувалися переміщені мирні жителі.

Міжнародна слідча комісія вважає, що до обох випадків була причетна російська авіація.

– Російські ВПС не спрямовували удари на конкретні військові об’єкти, що рівноцінно військовому злочину, оскільки завдавалися сліпі удари у зони населені цивільними особами, – йдеться у доповіді.

Нагадаємо, ввечері 27 лютого сили Асада і російська авіація обстріляли військову колону турецьких військових у Сирії.

Згодом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Сирія і Росія мають припинити обстріли турецьких військових.