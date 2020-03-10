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Ryanair приостанавливает все рейсы с Италией – дата

Авиакомпания Ryanair приостанавливает все внутренние и международные рейсы из или в Италию из-за вспышки коронавируса.

– Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из/в Италию будут приостановлены. Италия будет закрытой для туризма, – говорится в сообщении.

С 24.00 11 марта по 24.00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы.

С 24.00 13 марта по 24.00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы.

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10 марта все пассажиры, которые планировали полет с Ryanair в Италию, получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов.

Пассажиры смогут вернуть средства в полном размере, поменять билет на более ранний рейс – до 13 марта или получить кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев.

Напомним, с 10 марта Италия расширяет строгие карантинные меры, которые включают запрет на публичные собрания, на всю страну. Итальянцам запрещено покидать свои города, но разрешено вернуться домой иностранным туристам и итальянцам, которые оказались на момент введения запрета в других городах.

Источник: Ryanair

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