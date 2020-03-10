Ryanair призупиняє всі рейси з Італією – дата

Авіакомпанія Ryanair призупиняє всі внутрішні та міжнародні рейси з або в Італію через спалах коронавірусу.

– Ryanair щойно оголосив, що всі внутрішні та міжнародні рейси з/в Італію будуть припинені. Італія буде закритою для туризму, – йдеться в повідомленні.

З 24.00 11 березня по 24.00 8 квітня Ryanair призупинить всі внутрішні рейси.

З 24.00 13 березня по 24.00 8 квітня Ryanair призупинить всі міжнародні рейси.

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10 березня всі пасажири, які планували політ з Ryanair до Італії, отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів.

Пасажири зможуть повернути кошти в повному розмірі, поміняти квиток на більш ранній рейс – до 13 березня або отримати кредит на переліт, яким можна буде скористатися в наступні 12 місяців.

Нагадаємо, з 10 березня Італія розширює суворі карантинні заходи, які включають заборону на публічні збори, на всю країну. Італійцям заборонено залишати свої міста, але дозволено повернутися додому іноземним туристам і італійцям, які опинилися на момент введення заборони в інших містах.

Джерело: Ryanair