Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.
Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 10 марта инфицировано 114 443 человек.
От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса, умерли 4 026 пациентов. Из больниц выписали 64 154 человек.
Всего в Италии обнаружили 9 172 больных, 463 человека умерли. С 10 марта в стране везде карантин.
- Испания – подтверждено 1 231 случай инфицирования;
- Иран – 7 161 случай инфицирования коронавирусом;
- США – 754 случая заражения COVID-19.
- Франция – 1 412 случаев.
В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 7 513 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредили о “критическом момент” в битве за сдерживание коронавируса.
О первых случаях выявления вируса заявили в ПАР, Боснии и Герцеговине.
В Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним.
В связи с ростом числа зараженных в Италии, украинские пограничники перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, которые прибывают из страны.
Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину с любой страны мира.
Со своей стороны глава ВОЗ заявил, что не стоит надеяться, что коронавирус обойдет какую-то страну.
Украина также ввела запрет на ввоз животных из Китая в связи с обнаружением коронавируса у собаки.