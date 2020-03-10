Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 10 марта инфицировано 114 443 человек.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса, умерли 4 026 пациентов. Из больниц выписали 64 154 человек.

Всего в Италии обнаружили 9 172 больных, 463 человека умерли. С 10 марта в стране везде карантин.

Испания – подтверждено 1 231 случай инфицирования;

– подтверждено 1 231 случай инфицирования; Иран – 7 161 случай инфицирования коронавирусом;

– 7 161 случай инфицирования коронавирусом; США – 754 случая заражения COVID-19.

– 754 случая заражения COVID-19. Франция – 1 412 случаев.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 7 513 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредили о “критическом момент” в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в ПАР, Боснии и Герцеговине.

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним.

В связи с ростом числа зараженных в Италии, украинские пограничники перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, которые прибывают из страны.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину с любой страны мира.

Со своей стороны глава ВОЗ заявил, что не стоит надеяться, что коронавирус обойдет какую-то страну.

Украина также ввела запрет на ввоз животных из Китая в связи с обнаружением коронавируса у собаки.