Зміни до Конституції РФ: Путіну хочуть дозволити йти на вибори у 2024

Депутат Держдуми РФ від партії Единая Россия Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроект про зміни до Конституції поправку про обнулення президентських термінів.

На її думку, потрібно або взагалі прибрати обмеження, або, якщо цього вимагатиме ситуація і захоче суспільство, закласти в законі можливість для чинного президента знову обиратися на цю посаду.

Якщо депутати Держдуми підтримають запропоновану поправку, то президент Росії Володимир Путін зможе брати участь у президентських виборах 2024 року.

Валентина Терешкова у своєму виступі зазначила, що Володимир Путін – це та людина, на яку звикли розраховувати і покладатися. Вона висловила впевненість в тому, що це розуміють всі депутати Держдуми.

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Спікер Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що пропозицію необхідно обговорити з лідерами думських фракцій, а також дізнатися думку президента щодо цього. Після цього в засіданні оголосили перерву.

Глава фракції Єдиная Россия Сергій Неверов вже заявив про готовність політсили підтримати поправку.

Зі свого боку голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський запропонував змінити порядок обрання президента країни.

На його думку, з 2024 року право призначати главу держави необхідно передати Держраді, яка обиратиме найкращу із запропонованих кандидатур.

Нагадаємо, у січні президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми пакет поправок до Конституції, в якому, зокрема, запропонував закріпити в Основному Законі право глави держави формувати Державну раду.

На 11 березня заплановано розгляд законопроекту про зміни до Конституції в третьому читанні, після чого він буде направлений до Ради Федерації.

Однак запропоновані зміни подобаються не всім росіянам. У січні у Москві відбулося кілька пікетів проти поправок до Конституції.

Пікетувальники називають зміни конституційним переворотом.

Джерело: Медуза, РБК