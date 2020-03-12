Американские биржи закрылись падением на 7,9% — 9,3%

Индексы США закрылись в четверг серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.00 местного времени (22.00 по киевскому времени), на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 9,33%, до 21355,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 7,85%, до 7327,453 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,54%, до 2510,48 пункта.

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Такое резкое падение бирж стало худшим с 1987 года.

Напомним, страны ОПЕК предложили России вместе сократить объемы добычи нефти из-за низкого спроса на нее, чтобы сохранить прежнюю цену.

РФ отказалась и тогда Саудовская Аравия заявила, что с апреля она увеличивает объемы добычи нефти. Как следствие, цены на нефть за ночь упали на 30%.