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Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру — карта и хронология

Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 15 марта инфицированы более 156 тыс. человек.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса, умерли 5 833 пациентов. Из больниц выписали 73 тыс. 968 человека. 

Всего в Италии — второй по смертности стране от коронавируса — обнаружили 21 157 больных, 1 441 человек умерли. С 10 марта в стране везде карантин.

Читайте: Сколько масок необходимо в месяц для борьбы с коронавирусом – подсчеты ВОЗ

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. Для недопущения распространения вируса, 12 марта в Украине введен карантин.

12 марта были зафиксированы еще два случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области. 13 марта женщина умерла.

Фото: Getty Images

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