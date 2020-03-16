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Лос-Анджелес закрывает все бары и рестораны на карантин

В Лос-Анджелесе закрывает все бары и рестораны.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарчетти приказал закрыть бары, рестораны и ночные клубы в городе.

Это происходит лишь через несколько часов после того, как город Нью-Йорк выдал аналогичное распоряжение.

Читайте: Чрезвычайное положение введено в 24 штатах США

В Нью-Йорке введен режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

Источник: ВВС

Фото: Pixabay

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