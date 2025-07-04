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Анастасия Гевко, редактор ленты
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85% украинцев считают свой доход в 2025 году недостаточным для достойной жизни

85% украинцев считают свой доход в 2025 году недостаточным для достойной жизни
Фото: Depositphotos

Европейская бизнес-ассоциация совместно с исследовательской компанией Gradus Research исследовали, что думают украинцы о том, как изменилось их качество жизни в 2025 году. Среди основных вопросов – удовлетворенность работой, зарплатой, безопасностью и социальной жизнью.

Какой процент украинцев довольны жизнью в 2025 году

Работа. В этом аспекте уровень удовлетворенности украинцев едва достигает трети – всего лишь 31% респондентов ответили положительно, тогда как треть сообщили, что не удовлетворены.

Деньги. Среди опрошенных представителей широкой аудитории лишь 15% считают свой доход приемлемым для достойной жизни. В то же время 85% отмечают, что уровень дохода является недостаточным – 68% опрошенных зарабатывают менее 20 тысяч гривен в месяц.

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Социальная жизнь. Это одна из немногих сфер, где удовлетворенность выросла по сравнению с предыдущими показателями. Так, довольны 33% украинцев, тогда как 42% – не удовлетворены. 

– Это может свидетельствовать об определенной адаптации к условиям военного времени и укреплении горизонтальных связей, – подчеркивают исследователи.

Безопасность. Всего 10% украинцев отметили, что они довольны этим аспектом своей жизни в 2025 году. Самые негативные ответы – в южных и восточных регионах, самые позитивные – в Киеве, на Западе и среди молодежи. 

Здоровье. Среди украинцев всего 26% отметили, что довольны системой здравоохранения, тогда как 38% высказались отрицательно. 

Образование. Здесь опрошенных просили оценить не только качество, но и доступность образовательных услуг. Отмечается, что этот аспект украинцы оценивают лучше чем раньше – 31% довольны, тогда как год назад таких было всего 20%. Еще 36% – недовольны. В прошлом году их было 44%. 

Право. Доля довольных правовым полем немного выросла – с 12% до 19%, а недовольных уменьшилась – с 59% до 48%.

Экология. Этот аспект люди оценивают стабильно низко – 10% довольных и 63% – недовольных. 

Общее качество жизни. 17% опрошенных украинцев довольны общим опытом жизни в Украине, 35% предоставляют нейтральную оценку, а 48% – неудовлетворительную.

Самая молодая аудитория (16-25 лет) отвечала наиболее позитивно: 29% довольных против 36% недовольных. Также лучше оценили этот аспект жители западной части страны – 23% довольных против 43% недовольных.

Напомним, что барометр качества жизни (до 2022 года – барометр счастья в Украине) – это ежегодный опрос, который проводится Европейской бизнес-ассоциацией с 2018 года. 

Партнером по этому исследованию в 2025 году стала исследовательская компания Gradus Research.

Исследование проводится среди мужчин и женщин в возрасте от 16 лет, проживающих в Украине в городах с населением более 50 тыс., за исключением временно оккупированных территорий и тех, где ведутся активные боевые действия. 

Выборка – 1 000 человек, период проведения опроса – май 2025 года.

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